Grand Critérium de Vitesse de la Cote d’Azur : un horaire gênant

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 9 mars 2019.

Un horaire gênant

C’est bête selon moi d’avoir placé en 6ème course le Grand Critérium de Vitesse de la Cote d’Azur avec Bold et Readly. L’épreuve va s’élancer à 16H25 en plein milieu du match de rugby Irlande- France retransmis sur la 2. Les trotteurs eux n’auront droit qu’à LCI et Equidia. Pas sûr que les amateurs du ballon ovale zappent. Il aurait été plus logique de mettre l’épreuve juste avant. C’est mon avis.

Saint Cloud ré-ouvre à son tour

La 1ère journée de l’année a lieu ce dimanche à partir de 12H en réunion 4. 8 courses dont 2 Listed sont au programme avec à chaque fois Christophe Soumillon comme favori. 80 concurrents sont au départ des 8 courses, donc une moyenne de 10.

Du nouveau au trot

Révélé par Paris Turf. Le bulletin officiel du Trot annonce une modification du code pour les Prête-Noms. On explique que les commissaires du trot vont mieux contrôler et à la fin sanctionner les entraîneurs suspendus ou interdits qui feraient appel à des proches ou des fidèles pour être responsables de leurs chevaux à leur place pour contourner leurs situations alors qu’ils seraient également présents dans les écuries.



Bon, je comprends l’esprit et des exemples me viennent mais comment apprécier la chose ? Il manque des précisions et aussi est-ce rétroactif ou pas ? Enfin, certains sont aussi propriétaires de leurs chevaux et peuvent arguer de leur droit de les placer ou ils veulent ? À suivre

Pierre Pilarski et Thomas Bernerau aux taquets à Cagnes

Ils seront les hommes clé de ce dimanche avec 3 partants de choix : Bold Eagle, Cash And Go et Dunbar. Cardiaques s’abstenir.