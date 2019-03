+

Bold Eagle voyage de nuit

Très cool son entourage puisque le crack a quitté samedi soir l’Orne pour rejoindre Cagnes sur Mer à 3h du matin. Bon, il paraissait bien réveillé avant le Critérium de vitesse.

JMB le retour

Il ne drivera qu’une fois mercredi à Laval ou pour le moment il a encore 4 engagés dans le quinté qui se dispute dans une course principale : Calaska de Guez, Super Fez, Abydos du Viver et Looking Superb qu’il va driver et qui est remarquablement engagé dans l’épreuve dont il sera le favori.

Romain Derieux remarquable à Cagnes

Il a réalisé un bon meeting durant l’hiver, plus de 20 succès comme driver, et a dans ses boxes visiblement de bons trois ans. L’un d’eux a remporté en force la 1ère course de Cagnes ce dimanche, Go On Boy. Il a des moyens certains et on le reverra à Vincennes.

Un bon Freddy Head

Il débutait vendredi dernier à Chantilly avec de bons bruits qu’il a confirmé en piste. Motamarris s’est imposé de sept longueurs et a ravi son entraîneur même si le lot est difficile à évaluer. C’était sur Psf et il sera revu avec intérêt. Ses origines sont par Le Havre et la famille d’Urban Sea. Dans la même réunion, André Fabre a gagné une course et s’est classé second d’une autre. Ses galopeurs sont déjà en forme.

Une belle course lundi à Bordeaux

Si c’est touffu à Compiègne en 1ère réunion, il y a donc une bonne épreuve à Bordeaux en 2ème réunion, la 8ème vers 15h45 avec au départ Delloro Vedaquais récent 3ème de Dorgos de Guez et Ce Bello Romain qui vient de dominer Valokaja Hindo. 2 bases en béton.

Massacre à Cagnes-sur-Mer

David Thomain n’a pas bougé de la corde avec Cash And Go, le favori, et il termine sans courir 8eme à 2/1.Quant à Voeland qu’il fallait reprendre, eh bien il a été inexistant. Ces arrivées de Cagnes cet hiver sont vraiment bizarre que ce soit en plat ou au trot.