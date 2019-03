+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 12 mars 2019.

Le décès de Philippe Lorain

C’était une figure des hippodromes avec son éternel cigare aux lèvres. Longtemps journaliste à Paris Turf, il était devenu en parallèle un propriétaire heureux en obstacles dont son champion Cyborg a été le meilleur élément. Il a été victime d’une crise cardiaque ce mardi 12 mars sur l’hippodrome de Fontainebleau, où il avait un partant. Il était âgé d’une soixantaine d’années et avait souvent répondu à nos interviews sur ce site.

Les cinq Cottin non partants à Fontainebleau

Un des chevaux de l’écurie de David Cottin est soupçonné d’avoir la grippe équine, qui parait donc croître au galop. Par mesure de précaution ses chevaux, même non touchés, ont dû déclarer forfait.

Readly Express : et après ?

Si son entourage a toujours évoqué l’Elitloppet comme sa dernière course, Claude Piersanti, qui a parlé avec d’autres proches du champion, m’a dit qu’il se pourrait, s’il remporte ou se place dans la grande course suédoise, qu’il continue de courir. Affaire à suivre donc.

Début du meeting de Cheltenham

Il va durer jusqu’à vendredi 15 mars et c’est le principal rendez-vous des courses d’obstacles dans le centre de l’Angleterre. Pour y être allé, c’est une grande fête où les Irlandais se tirent la bourre avec les Anglais, aussi bien sur la piste que devant des pintes de bières. Quatre chevaux français sont engagés et on peut jouer au PMU, notamment, sur ces épreuves chaque jour.

Trop beau pour être vrai

Cinq concurrents se détachent nettement du lot dans le quinté de Laval ce mercredi 13 mars. Le quinté affiché ? Réponse vers 14h.