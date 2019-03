France Galop avance sur Maisons-Laffitte, Dijon invité à l’Elitloppet

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 13 mars 2019.

France Galop avance sur Maisons-Laffitte

Alors que le maire Jacques Myard ne veut pas s’avouer vaincu, les dirigeants du galop ont marqué un point ces dernières 48 heures en se mettant d’accord avec les employés du site. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé avec les salariés, qui prévoit tout de même des départs compensés peut-être par des redéploiements. Le retour des courses sur place est prévu pour le mardi 2 avril prochain et la fin des épreuves, puisque l’hippodrome fermera ses portes en 2020, doit avoir lieu le mardi 29 octobre.

Dijon invité à l’Elitloppet

Le sprinter de Romain Derieux, 2ème du Critérium de vitesse de la Côte d’Azur, a reçu son invitation pour la grande course suédoise de la fin mai. Il pourrait disputer auparavant le Prix de l’Atlantique pour peaufiner sa condition.

Incroyables Britanniques

Il y avait sept épreuves ce mercredi et parmi elles deux courses très fournies : la 3ème, réservée à de braves et vieux serviteurs, réunissait 26 partants sur les obstacles, et la 6ème 22. Comme quoi, quand on peut courir là-bas, on le fait. Il y en a moins hélas à Auteuil. À noter, mardi, la victoire d’un sauteur de 5 ans, élevé en France et acheté par les Anglais après une victoire à Lignères, dans le centre du pays.

Contrat rempli pour Looking Superb

Looking Superb s’est imposé sans coup férir avec Jean-Michel Bazire dans le quinté de Laval, mercredi 13 mars, devant la dernière minute, Nancy America (Franck Nivard). Mais derrière, Beau de Grimoult a causé une grosse surprise pour son retour à l’attelé à 80/1, et Super Fez a ravi la 5ème place à la même cote. Cinq favoris à l’arrivée, c’était trop beau. Il n’y en a eu que trois. Les temps sont durs pour le recyclage.