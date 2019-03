Andy Murray ravi à Cheltenham, Auteuil fait grise mine

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 14 mars 2019.

Andy Murray ravi à Cheltenham

La mère du champion de tennis a posté elle-même une photo sur les réseaux sociaux de son fils aux courses en Angleterre mercredi avec un large sourire après une arrivée. Tant mieux car il dit se sentir mieux après sa récente opération de la hanche et il espère toujours pouvoir disputer une dernière fois Wimbledon.



En tout cas, il n’était pas le seul sur place. Plus de 60.000 spectateurs étaient présents mercredi (presque le double qu’au Prix d’Amérique) et ils étaient encore nombreux jeudi pour voir un nouveau succès d’un cheval élevé en France, Défi du Seuil, qui a pour éleveur la famille de Pierre-Charles Boudot.

Pendant ce temps-là, Auteuil fait grise mine

Ils ont été jusqu’à 26 au départ d’une course mercredi en Angleterre. Ils ne seront que 5 samedi à Auteuil pour disputer le Prix Troytown, l’épreuve principale : deux Macaire, deux Nicolle et un Bressou. Les allocations des 6ème et 7ème ne seront donc pas distribuées et on ne battra pas un record de recette. À noter parmi eux tout de même deux bons éléments : Storm of Saintly et Saint Goustan Blue.

Juste un peu mieux pour Saint-Cloud

Dimanche prochain se dispute le premier groupe de la saison en plat, le Prix Exbury, un groupe 3 avec 10 partants dont trois Britanniques et deux Fabre.

Sans problème pour Chica de Joudes

La jument d’Alain Laurent a confirmé son bel hiver en remportant le Critérium de Trot de Lyon, dont elle était la favorite. Elle a devancé Drôle de Jet et Aprion. Voeland, que je suis depuis ses malheurs de Cagnes, a été déclaré non partant par son entraîneur après son mauvais heat.

Bruce Toussaint vainqueur à Chantilly

Le journaliste de BFM est l’un des copropriétaires de Pizzicato, lauréat avec Christophe Soumillon de la 4ème course de la réunion 1 ce jeudi. Il était sur place et a apprécié ce succès bien entendu.