Triste départ, Encore des rapports bizarres

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 18 mars 2019.

Des congés, désolé

L’un d’entre vous a méchamment signalé mon absence ces trois derniers jours. Je devais prendre du repos n’étant pas parti en vacances (huit jours de suite précédemment) et c’était l’occasion pour mes remplaçants de se distinguer, ce qu’a fait Dominique Cordier ce lundi. Sachez que je ne m’éloigne pas trop du site pour vous. Donc, à part mes deux jours hebdomadaires, on se retrouvera tout le temps avec je l’espère un maximum d’informations pour vous intéresser. Merci de votre fidélité.

Aubrion du Gers : demandez le programme

Il a remporté le quinté de vendredi à Caen à la cote de 1,2 euro. Son proche avenir passe peut-être par Angers dans quelques jours, puis sûrement par Argentan pour le Critérium de Vitesse à la fin du mois d'avril, puis par le Prix des Ducs de Normandie à Caen le 15 mai. Il devrait ensuite se rendre en Suède pour l’Elitloppet.

Triste départ

Celui de l’entraîneur mansonnien Hervé Billot, qui a décidé d’arrêter l’entrainement. Il faisait partie de ces "petits"» qui galèrent, à la fois pour trouver des propriétaires et avoir des chevaux capables de faire des arrivées dans des disciplines de plus en plus sélectives. Il ne le pouvait plus et j’espère qu’il continuera dans les courses car il est méritant et très cordial.

Encore des rapports bizarres

Signalés par Sylvain Copier dans Paris Turf. Le Multi 4 du quinté de dimanche à Saint-Cloud, pas évident avec la présence en 2ème place d’un galopeur à 50/1, a été trouvé par plus de mises que les Multi 5 et 6. Évidemment, en pure logique, ce devrait être l’inverse. Cela devient agaçant et j’espère, mais je n’en suis pas certain, que ce ne sont pas les mêmes qui font la bonne affaire à chaque fois.