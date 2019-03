+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 19 mars 2019.

Merci de votre soutien

Vos réactions sympathiques et amicales m’ont fait plaisir à la suite de mes propos d’hier. Si je ne satisfait pas certains, ils peuvent aller voir ailleurs. Je fais mon possible pour vous informer (et ce n’est pas facile en ce moment), vous donner quelques bons conseils de jeu. Mercredi, le Pick 5 d’Agen me paraît plus facile que le quinté. Je prends mes deux jours de congés et je serais de retour vendredi. Claude Piersanti me remplace.

Mickaël Barzalona et Maxime Guyon sur de bons rails

Mickaël Barzalona est le premier cavalier de l’écurie Godolphin, vraiment bien armée puisque lauréate encore ce mardi d’une course pour 3 ans (où l’autre Fabre favori est quand même à suivre). Il a du matériel pour se mettre en évidence dans les bonnes courses, et il a aussi remporté le quinté à Chantilly.



Maxime Guyon, lui, est le jockey qui est en tête de la Cravache d’Or, grâce à ses succès de Cagnes. Il annonce la couleur et veut la 1ère place cette année après avoir subi la concurrence de Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot depuis 10 ans. Il va donc faire la province à son tour. À noter, sa bonne réussite dans la dernière course de la réunion, où il est souvent à l’arrivée.

Ce n’est pas bien

Colonel Bond et Auch étaient les grands favoris du Pick 5 de Hyères, mardi, et ils ont déçu, quelques jours seulement après avoir fait l’arrivée d’un quinté supérieur à Cagnes. Soit le profil de la piste ne jouait pas en leur faveur, soit ils étaient fatigués et ce n’est pas correct pour les turfistes. C’est même agaçant pour ceux qui font le papier. Ils n’étaient pas obligés de courir.

Du nouveau à la fin de l’année

C’est ce qu’annonce Jérôme Carrus dans un propos à Sylvain Copier de Paris Turf. Il devrait être possible selon lui de toucher dans quelques mois un ticket joué sur un hippodrome pas au PMU mais sur le champ) dans 180 champs de courses de tout le pays. Une bonne initiative car jusqu’à présent on devait attendre les rapports et encaisser sur place.