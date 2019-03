+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 23 mars 2019.

Valse des non partants

Dans le quinté de samedi, le 3e favori Tony Gio a été forfait de dernière minute, Christophe Martens ne le trouvait pas souple au heat. Évidemment les rapports, alors qu’ils n’étaient que 13 vont s’en ressentir...



Dans le quinté de ce dimanche, c’est le 11 Dernier Cri qui est non partant. Le numérotage ne change pas. Il continue d’aller à 18 mais sans le 11.

Rentrées des bons Nicolle

Dans la course principale de dimanche à Auteuil. De Bon Coeur et Alex de Larredya reviennent en piste dans le prix Hypothèse, la 5ème course. La jument blessée l’an passé est absente depuis 10 mois mais est plutôt bien à l’entrainement selon son entourage. Le mâle lui n’a plus couru depuis le mois de mai dernier. Ils devront faire avec Galop Marin qui reste sur une chute en début de mois.

Peu de partants encore à Auteuil hélas

Ils sont 75 pour 8 courses, moins de 10 par épreuve. Absent également l’entraineur François Marie Cottin dont les chevaux ont du mal à se remettre visiblement de la grippe équine.

Freddy Head aux Grosses Têtes

Il a été interrogé cette semaine par Laurent Ruquier sur la diminution des coups de cravache, un choix qu’il n’approuve pas trop. Mais il a été disponible comme toujours...

JMB comme prévu

La patron a placé ses 3 champions dans le quinté avec le couplé gagnant composé des deux trotteurs Rancoule : Cleangame et Blé du Gers. Bel avis a lui remarquablement terminé avec Nicolas Bazire.



C’est un don du ciel a-t-il déclaré sur Equidia à propos des deux premiers et il a ajouté, ce que l’on savait déjà, que quand Cleangame serait moins bien, Blé du Gers le battra.



En revanche petite déception avec Looking Superb seulement 3e du Pick5 battu par Chica de Joudes étincelante ce samedi et le surprenant Cicero Noa réveillé en ce début de printemps.