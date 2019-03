La pouliche d'Alain Griezmann et Bruno Génésio victorieuse

1

Commentaires

Xavier Hurstel copropriétaire de galopeur

L’ancien président du PMU qui dirige maintenant une boite informatique fait partie d’une écurie de groupe qui vient d’invertir en plat. Il a toujours aimé les chevaux et c’est bien qu’il reste dans le milieu.

Gloire Partagée victorieuse

C’est la petite pouliche d’Alain Griezmann (et de son fils sans doute) et de Bruno Génésio entraîneur de Lyon. Elle a remporté sa course dans le Sud-Est cette semaine, un petit lot qui peut lui permettre de voir plus haut.

Dix à Meydan

Ils seront dix jockeys tricolores à participer samedi à la réunion de gala à Dubai, tous attirés par les belles allocations et cela montre que les pilotes sont de qualité. On y reviendra vendredi. Christophe Soumillon est le premier parti. Il a quitté Chantilly dès ce mercredi pour prendre ses quartiers sur place.

Carton plein pour François Nicolle à Compiègne

Il a remporté les quatre courses où il présentait ses sauteurs dont la dernière aux dépends de Guillaume Macaire, une épreuve dans laquelle la favorite a déçu elle aussi. Dimanche prochain, j’ai remarqué qu’il aura encore de nombreux partants. C’est une priorité en obstacle et on peut s’inquiéter pour certains autres entraîneurs.