Quinté de samedi à Saint-Cloud : départ à 15h25 au lieu de 15h15

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 29 mars 2019.

Davantage de courses le dimanche

La nouvelle direction du PmMU, en accord avec les sociétés de courses, avait choisi de supprimer de nombreuses épreuves pour rendre plus lisible les courses les plus importantes. Mais les parieurs n’ont pas suivi pour l’instant cette modification. Donc, pour remonter le chiffre d’affaires, il vient d’être décidé d’ajouter des épreuves lors des 15 prochains dimanches du premier semestre pour permettre des enjeux au-delà de 18h. Une expérience qui sera suivie de près.

Plus d’infos au PMU

Toutes les données consultables sur tablette, smartphone et sur Equidia seront modifiées toutes les 30 secondes entre le début des opérations et le départ. Une amélioration technique pour connaître notamment les évolutions de côtes et les paris les plus joués.

Quinté de samedi à Saint-Cloud : 10 minutes de retard

Attention, le Prix des Landes s’élancera exceptionnellement à 15h25 au lieu de 15h15, en raison des horaires de la réunion de gala de Dubaï.

Antoine Hamelin a chuté à Bordeaux

Vendredi, dans la 1ère course. Le cavalier a ressenti des douleurs aux fesses et a décliné son engagement dans la 2ème course ; son cheval a été déclaré non partant.

2ème groupe de la saison à Saint-Cloud, avec Olmedo

Ce samedi, avec la rentrée d’Olmedo. C'est le Prix Edmond Blanc, fixé tard, à 17h55, avec 6 partants encore seulement. Olmedo, brillant lauréat de la Poule d’Essai l’an passé et candidat à l’Arc, n’a plus couru depuis sa défaite du mois d’août dernier qui l’a empêché de disputer la grande épreuve. Il a souffert du dos et effectue une rentrée attendue face à deux Fabre de qualité et à un Graffard en plein épanouissement. Il est piloté comme d’habitude par Cristian Demuro.