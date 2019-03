+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 30 mars 2019.

Changement d’horaire pour le quinté de semaine

À partir du 1er avril (et ce n'est pas un poisson), il passe de 13H45 à 13H50. Pourquoi ? Je ne sais pas !

Macaire à suivre ce dimanche à Auteuil

Il a 9 partants dans les 7 courses qu’il a choisies et il paraît favori dans beaucoup d’entre elles. Il va scorer notamment avec Goliath du Berlais et So French.

2 places pour les cavaliers français lors des 2 premières courses de Dubaï Dubai .

Fabrice Véron a terminé 3e de la 1re épreuve et Mickael Barzalona second de la 2e.

Festival Charly Appleby

L’entraineur britannique pour l’écurie Godolphin a remporté 2 des 4 premières courses de la réunion de Dubaï. Il n’avait pas de partants dans les autres, cela avec son jockey William Buick.



Freddy Head a terminé seulement 3e de l’épreuve sur longue distance avec Call The Wind alors que l’autre galopeur français The Right Man a lui fini 5e.