Fin d’un contrat entre LCI et le PMU ?

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 1er avril 2019.

La disparition du rapport écurie en jeu simple à l’ordre du jour

Elle devrait intervenir dans les jours à venir dans les trois disciplines et me pose tout de même une belle interrogation dans le contexte actuel. On nous dit que c’est une demande des turfistes qui, lorsqu’ils touchaient un gagnant faisant écurie, étaient déçus de n’empocher que la moitié, en gros, de sa cote.



Bon, ok, mais on peut redouter dorénavant des affaires de jeu avec plusieurs chevaux appartenant au même entourage et dont le favori terminerait loin d’un autre de l’écurie à plus grosse cote. Je sais que j’ai mauvais esprit, mais j’ai aussi de l’expérience et je dis attention danger. On verra très vite cela dans les jours à venir.

PMU : un nouveau directeur du système informatique

Il est en place ce 1er avril et s’appelle Stéphane Zantain. Il a fait l’essentiel de sa carrière pour l’instant chez Capgemini .

Fin d’un contrat ?

Une nouvelle fois, LCI n’a pas retransmis en direct le quinté de samedi dernier en raison de la manifestation des "gilets jaunes". Le contrat liant la chaîne au PMU doit expirer prochainement et on ne sait s’il sera prolongé.

Le retour des nocturnes du mardi à Vincennes

Avec de nouveaux horaires pour le mois d’avril. Elles débutent donc ce mardi à 16h pour une dernière course à 20h. Ma meilleure chance : As Doré, le 501.