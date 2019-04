+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 2 avril 2019.

Galop : tout va bien

Le comité du Galop s’est réuni lundi et les interlocuteurs présents ont estimé que le premier trimestre qui vient de s’achever est conforme aux prévisions et qu’il est annonciateur d’améliorations pour le nouveau quinté, par exemple.



Il a aussi défini le processus de remplacement de Maisons-Laffitte pour 2020. 24 réunions vont être réparties dans des champs de courses qui vont être choisi en collaboration avec les entraîneurs.



Enfin, concernant Longchamp, qui ouvre ses portes dimanche prochain, les pistes ont été retravaillées et les objectifs cette année sont logiquement d’y développer la fréquentation et les recettes, et de réussir la réunion de l’Arc de Triomphe en octobre prochain en prenant en compte les remarques justifiées de l’an passé.

Quintés : ça continue

Que des outsiders dans le quinté de Maisons-Laffitte ce mardi. Mon favori, Blue Tango, a couru gentiment. On pourra le prendre la prochaine fois.

Réponse à JPR57

Je ne suis pas d’accord avec son point de vue publié hier selon lequel il faut accepter la situation ou ne plus jouer. C’est facile, mais les grandes avancées sociales, si je peux me permettre, ont eu lieu justement par des leaders qui n’acceptaient pas le statu quo. On doit pouvoir dénoncer, se poser des questions et obtenir des réponses à force d’insister pour faire évoluer une situation anormale. J’espère pouvoir continuer à le faire.

Un grand écran à Auteuil

C’est bien. Il est semblable ou presque à celui de Vincennes et permet de mieux suivre les sauts des acteurs. La discipline s’y prête, d’autant que l’hippodrome est très vaste et qu’on n’y voit pas toujours les fautes et les chutes des acteurs.

Une vie après la retraite

Trebol, qui a été le meilleur élément de Gabriel-Angel Pou Pou, a remporté dimanche à San Pardo en Espagne son 40ème succès consécutif depuis la fin de sa carrière en France à 10bans. En Suisse, l’ex Duvaldestin Swedishman enchaîne également les victoires. Comme quoi, l’âge est une chose, les jambes une autre.