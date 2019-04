Une tirelire d’un million d’euros pour la reprise de Longchamp

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 6 avril 2019.

Une tirelire d’1 million d’euros pour la reprise de Longchamp

Au Pmu pour l’ordre des 5 premiers d’une 3ème course qui compte 16 partants. C’est ouvert (voir notre prono).

Reprise également du Trophée Vert

C’est le pendant champêtre du GNT avec 14 étapes de trot sur les plus belles pistes en herbe de France. Un tournoi qui monte en puissance d’année en année puisqu’il a vu l’an passé la victoire du bon Bugsy Malone.



La 1ère épreuve a lieu en réunion 4 à Oraison dans les alpes de Haute Provence avec 16 participants encore et comme favorite Creature Castelets. La seconde aura lieu le 21 avril à Ecommoy dans la Sarthe.

Antoine Griezmann investi chez Mickael Cormy !

Au trot donc dans le Sud Est après avoir déjà des chevaux dans la région Lyonnaise. Il vient d’y mettre une pouliche de 2 ans et a l’intention d’y placer d’autres trotteurs. Lui et son père sont donc des mordus.

Macaire et Rolland en vedette à Auteuil

L’entraîneur tête de liste a remporté les 2 premières épreuves avant de prendre 2 secondes places avec Feu Follet et Le Costaud qui a terminé second du Prix Murat nettement dominé par le Rolland Crystal Beach en plein épanouissement. Il s’est imposé en effet facilement avec plus de 5 longueurs d’avance sous la poigne de Ludovic Philipperon.