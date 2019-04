+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 7 avril 2019.

Tiger Roll l’a fait !

Le petit prodige irlandais (1m57 seulement) a remporté pour le seconde fois consécutive le Grand National de Liverpool dont il était le favori. C’est la 1ère fois depuis 40 ans qu’un sauteur réussit cet exploit ! Âgé de 9 ans, il peut viser un 3ème succès si son propriétaire Mickael O Leary, le patron de Ryan Air le souhaite. Seulement 19 sauteurs sur les 40 au départ ont terminé cette épreuve de 7kms et de 30 obstacles à franchir.

Face Time bourbon sans forcer

Avec Eric Raffin, le petit prodige a battu un nouveau record samedi à Vincennes contre ses contemporains. Le critérium des 4 ans en mai lui tend les bras !

De bons chiffres pour la 1ère semi nocturne de Vincennes mardi

On a misé 5 millions contre 2,5 l’an passé quand les épreuves étaient en totale nocturne. C’est encourageant mais à suivre pour confirmation.

Longchamp reste Longchamp

Fidèle à lui-même le champ de course a encore vu une surprise dans le quinté (comme les précédents ailleurs depuis un moment). Cnicht a terminé 3ème de la course à plus de 40/1 derrière le favori Dalvini courageux vainqueur. Il venait de terminer 9ème sur 9 à Cagnes sur Mer. La dernière minute, malheureuse, a terminé 7ème tout près. À reprendre donc Edington lors de sa prochaine sortie.