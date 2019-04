Réouverture de Longchamp : des satisfecits, dimanche 7 avril

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 8 avril 2019.

Réouverture de Longchamp : des satisfecits

Les entraîneurs ont apprécié la piste, et donc le travail fait durant l’hiver pour l’améliorer. Près de 5.000 spectateurs ont assisté à la reprise, un chiffre correct même s’il est inférieur aux dimanche de Vincennes, et il n’y pas eu de couac particulier.



Sur la piste, outre les succès des Wertheimer, c’est le Godolphin/Appleby Ghaiyyath qui a causé la meilleure impression en remportant arrêté le Prix d’Harcourt. Son entourage, qui l’estime, envisage l’Arc en fin de saison. La prochaine réunion est prévue le dimanche 14 avril.

Un nouveau départ, cette fois à Equidia

Florent Gautreau quitte la rédaction en chef deux ans après son arrivée pour un nouveau challenge.

Ça continue dans les quintés...

Avec la victoire ce lundi à Chantilly du concurrent le plus délaissé et qui faisait sa rentrée, Tennessee Song, et la présence de nombreux outsiders à l’arrivée. Bien évidemment, le quinté ordre n’a pas été payé. Mardi, la course de steeple est encore très ouverte.

Matematica s'impose à Chantilly

Matematica confirme le bien que Carlos Laffon-Parias pense de cette pouliche de l’écurie Wertheimer, placée au haut niveau l’an passé et victorieuse ce lundi pour sa rentrée à Chantilly. Elle s’est imposée de trois longueurs, de bout en bout, et elle sera sans doute revue, soit dans la Poule d’Essai, soit dans le Prix de Diane.