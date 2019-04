Un quinté correct à Compiègne ce mardi, Björn Goop de nouveau opérationnel

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 9 avril 2019.

Un quinté correct à Compiègne ce mardi

Le Prix de La Rochelle rapporte un peu plus de 350 euros pour 7 chevaux joués. Je suis déçu en revanche pour la dernière minute, Surdoué de Ballon, qui n’a pas eu un bon parcours. Bonne note pour le brave Rasango, qui est très régulier malgré un poids élevé.

Des Nicolle non partants à Compiègne

J’espère que ce n’est pas la grippe équine, car sans ses sauteurs les pelotons risquent d’être vraiment peu fournis.

Björn Goop de nouveau opérationnel

Opéré, il se remet plus vite que prévu et sera en piste dès vendredi prochain en Suède. Pas d’inquiétude donc pour sa drive de Bold Eagle le 20 avril prochain dans le Prix de l’Atlantique à Enghien, une course qui promet avec la présence confirmée de Looking Superb.

Deux belles courses à Maisons-Laffitte ce mercredi

En réunion 4 et en semi-nocturne. Il s'agit des Prix Djebel et Prix Imprudence qui mènent comme tous les ans soit aux Poules d’Essai soit aux Guinées Britanniques, tous les deux sur 1.400 m. Chez les mâles, Graignes et Amilcar me paraissent les plus indiqués. Pour les pouliches, j’aime bien la Fabre Lucky Jolie et la Pantall Devant, pilotée par Olivier Peslier.

François-Marie Cottin rattrape le temps perdu

Ses chevaux ont été tenus éloignés des pistes pour cause de grippe équine. Il s’est placé dans le quinté de Compiègne et a remporté la 2ème course. À suivre donc sans modération.