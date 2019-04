+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 14 avril 2019.

Merci encore de votre soutien

Pour avoir regretté, comme moi, de n’avoir pu être convié à la conférence de presse du Pmu. C’est comme cela hélas. Mais j’ai fait mon travail en vous retransmettant le plus honnêtement possible ce qui s’est dit. A vous de juger.



Winx, c’est fini

La merveille australienne a fait ses adieux à la compétition dans la nuit de vendredi à samedi devant 42.000 spectateurs dont le premier ministre du pays. Elle a remporté sa 33ème victoire consécutive pour des gains en courses de près de 17 millions d’euros. Dommage qu’elle n’ait jamais quitté son pays pour affronter d’autres adversaires ! Elle va entamer une nouvelle carrière de poulinière.

À ce propos

Cela fait longtemps qu’un Président de la République ne s’est plus rendu à une réunion hippique. Le dernier a été François Mitterrand à la fin des années 80 pour assister d’ailleurs à la seule défaite d’Ourasi dans le Prix d’Amérique. Ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron pour l’instant n’ont fait le déplacement ce qui indique combien le milieu hippique est mal considéré. Seuls François Fillon une fois, François Bayrou et Hervé Morin plusieurs fois bien sûr, ont fait actes de présence.

De bons chiffres à Vincennes

Ils n’étaient que 13 mais des champions au départ bien connus. Les enjeux ont augmenté de 4% au quinté sur l’an passé. Le Trot a fait le bon choix.

Raffin et Nivard à suivre à Reims

En réunion 4 ce lundi 15 avril. Les 2 cracks drivers me paraissent bien armés dans les épreuves qu’ils vont disputer.

Persian king nettement

C’était l’attraction du dimanche. Le champion Godolphin de 3 ans a effectué un retour gagnant satisfaisant beaucoup son cavalier Pierre-Charles Boudot. Toutes les options sont ouvertes pour lui sur 1600m a déclaré le manager de l’écurie, soit en France, soit en Angleterre.

Et encore un outsider victorieux à Longchamp

C’est vraiment un hippodrome terrible pour les preneurs de favoris. La semaine dernière le 3ème était à 40/1 et cette fois le gagnant qui faisait une rentrée s’est imposé à 24/1. Je ne l’avais pas retenu car il restait sur une 13ème place fin 2018 et c’était l’avant dernier du classement de Paris Turf. Dommage car j’avais les 2,3 et 4 ! . La dernière minute trop près des premiers a cédé, mal montée ! Bon, dimanche prochain ce sera Auteuil.