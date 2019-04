+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 17 avril 2019.

Le 12 est mis à Enghien

Samedi 20 avril prochain, ils seront en effet 12 dans chacune des deux belles épreuves de la journée, les Prix de l’Atlantique et Gaston Brunet.



Dans la première, un sprint magnifique avec autostart, Bold Eagle s’élancera en première ligne avec le numéro 5, juste à côté de Dijon (le 6). Uza Josselyn partira à la corde avec le 1, Billie de Montfort aura le 2 avec Éric Raffin. Jean-Michel Bazire sera en seconde ligne avec Looking Superb et le numéro 12.



Dans la seconde, Face Time Bourbon sera à poteau égal avec ses contemporains.



Pour le quinté, qui ne sera pas dans ces deux courses, ils devraient être un poil plus nombreux : 13 je crois, si c’est la course à laquelle je pense. Réponse jeudi 18 avril.

Encore 25 dans le Prix Notre-Dame dimanche à Auteuil

Après le premier engagement. Les partants définitifs seront connus vendredi 19 avril.

Almond Eye ne devrait pas disputer l’Arc de Triomphe

Hélas. Cela avait pourtant été annoncé. Selon ses proches, la meilleure jument nippone devrait courir d’autres courses. On en saura plus dans les prochaines 24 heures.

France Galop veut rendre plus attractif le Grand Prix de Paris

Qui se dispute le samedi 13 juillet en semi-nocturne à Longchamp et qui manquait de partants ces dernières années. Désormais, les vainqueurs des belles courses européennes du printemps (Jockey Club, Derby d’Epsom,...) seront automatiquement invités et le lauréat de l’épreuve se verra payer son engagement dans le Prix de l’Arc de Triomphe, soit 8.000 euros si cela a été fait à temps, soit 120.000 euros s’il est supplémenté.