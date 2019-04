+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 18 avril 2019.

Notre-Dame : les jockeys de galop se mobilisent aussi

La totalité des cavaliers en piste lundi prochain (lundi de Pâques) dans les huit courses de la réunion de Longchamp ont décidé de reverser tous leurs gains à la mission patrimoine qui récolte l’argent.



Dimanche à Auteuil, le délégué général de la fondation Notre-Dame assistera au quinté rebaptisé, vous le savez, Prix Notre-Dame de Paris, et donc l’argent récolté par la société sera également reversé pour la reconstruction. Bravo.

Almond Eye ne supporte pas les longs voyages

C’est la raison donnée par son entourage pour justifier son absence du Prix de l’Arc de Triomphe, où sa présence aurait donné du piment à la course. La championne nippone a eu, semble-t-il, un malaise après sa course victorieuse de Dubaï et elle ne courra plus qu’au Japon, hélas.

Enable, elle, va bien

La double lauréate de l’Arc vise un 3ème trophée. Son entraîneur John Gosden a déclaré aux journaux britanniques qu’elle montait en puissance. Elle devrait faire sa rentrée fin mai et courir en Angleterre à deux ou trois reprises avant de reprendre la direction de Longchamp.

Un penalty ?

Chica de Joudes, malheureuse récemment à Vincennes contre Blé du Gers et Cleangame, trouve un superbe engagement six jours après, toujours à Vincennes, dans le quinté de ce vendredi soir, où elle est la plus riche des concurrents, à 11.000 de la qualification. À l’aise sur le parcours, elle paraît un penalty (à transformer !).