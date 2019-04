1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 20 avril 2019.

2e étape du Trophée Vert ce dimanche

C’est à Ecommoy dans la Sarthe avec 18 partants dans une 6e course vers 16H40 sur laquelle on peut parier en réunion 5.



Ils sont répartis sur 3 poteaux et à 50m on trouve les favoris : Ceylan Dairpet, Blues des Landiers (toujours en forme !) et Bolide Jénilou.

La bonne action des jockeys de Longchamp

Un rappel : ils ont tous décidé de reverser leurs gains du jour à l’association pour la reconstruction de Notre Dame.

Jean Pierre Dubois toujours vert !

Il a remporté une course récemment alors qu’il a maintenant 79 ans. Un phénomène…

Un rappel pour ce dimanche

Tous les bénéfices du quinté seront reversés pour la reconstruction de Notre Dame. Un représentant de la cathédrale remettra le trophée de la course. Une bonne action.

De Bon Cœur en attraction

La merveille de François Nicolle dispute la 6ème course, le prix Léon Rambaud, préparatoire à la grande Course de Haies. C’est sa seconde tentative après sa rentrée gagnante qui suivait une longue interruption de près d’un an.