Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 21 avril 2019.



Le quinté de Longchamp en 3ème course

C’est un jour férié donc la course aura lieu vers 15H15 . L’arrivée en instantané sur RTL .



Un rappel :

Tous les jockeys en piste ce lundi ont décidé de reverser leurs gains pour la reconstruction de Notre –Dame . C’est bien ..



Enghien express

Plus de 8000 spectateurs ont assisté à la réunion samedi . Un bon chiffre car on aurait pu craindre des départs en vacances nombreux .



JMB sur le toit du monde

Il avait 7 partants samedi et était le pro à suivre : Résultat : 3 victoires , une seconde et une 3e place, et 24e !



Alex Abrivard dans le 1000 .

Il a remporté grâce à Valokaja Hindo son 1000e succès à 25 ans .



Face Time bourbon après bien des émotions

Le crack s’est loupé au départ et s’est pratiquement arrêté. Loin des autres , il est quand même revenu s’imposer nettement à la fin pour la 13e fois en 15 tentatives ! Appartenant à des italiens, il courra plutôt dans la péninsule que le Critérium des 4 ans . Ce qui ravit ses contemporains !



Looking Superb invité à l’Elitloppet

Après sa démonstration dans l’Atlantique samedi . JMB qui refuse de se rendre en Scandinavie aura donc 2 représentants : Aubrion du Gers et ce petit trotteur étonnant.



Chica quand même

On doit lui rendre hommage car en raison de l’actualité , je n’ai pu saluer sa belle victoire vendredi soir à Vincennes . Encore une jument sérieuse pour les turfistes ..



2 confirmations attendues ce lundi à Longchamp

Celles de Siyarafina dans le prix du Louvre , la 4ème course . Cette Aga Khan a été éblouissante pour ses débuts comme le Head Motamarris qui court la 6ème épreuve . A priori 2 coups sûrs.