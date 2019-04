+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 22 avril 2019.

De bons chiffres dimanche sauf pour le quinté

Les autres jeux au PMU et sur le champ ont progressé en effet mais le quinté d’après les chiffres de Claude Piersanti a perdu 800.000 euros environ par rapport à l’an passé. C’est dommage car c’était cette fois pour une bonne cause. Mais la course était difficile avec un grand nombre de partants et évidemment le week end de Pâques par beau temps a eu son effet.



Reste que personne n’a trouvé la bonne combinaison dans l’ordre et que la difficulté de la tâche en plat et en obstacles rend les parieurs plus frileux qu’auparavant d’autant qu’il n’y a plus ni la tirelire ni le bonus 4/5 .

4 pour Matthieu Abrivard

Le sympathique professionnel a remporté en effet 4 épreuves dimanche à Ecommoy dans la Sarthe dont la 2ème étape du Trophée Vert avec Derby du Dollar entrainé par Sylvain Roger. Bravo à lui.

Vangel de Cerisy mort au champ de bataille

Ce brave serviteur entraîné depuis quelques mois par David Cottin a chuté et s’est mortellement blessé dimanche dans l’épreuve principale, le Prix Léon Rambaud. Âgé de 10 ans, bien connu des amateurs de quintés, il avait rapporté à son propriétaire 450.000 euros acquis sur tous les hippodromes de France et il avait notamment remporté le quinté du 2 janvier dernier à Pau.

Bonne note dans cette course pour Berjou

Je ne le dirais jamais assez mais David Windrif est l’un des meilleurs entraîneurs d’obstacles. Il mériterait d’avoir plus de chevaux mais en attendant il les fait progresser et son sauteur n’a pas terminé loin de la championne De Bon Cœur !

Les G en démonstration à Vincennes ce soir .

Pour la semi nocturne. Les mâles et les pouliches préparent le prix Albert Viel en juin. La course des poulains est le pick 5 que j’ai choisi aujourd’hui.