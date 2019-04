+

Les courses donnent 1,1 million d’euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

C’est une somme plus importante que prévue qui a été récoltée lors du quinté de dimanche dernier à Auteuil, dans le Prix du Président rebaptisé Prix Notre-Dame de Paris.

L’argent va être remis à la fondation du patrimoine, c’est donc une bonne action de toutes les composantes de l’institution.

Siyarafina devra être supplémentée

Pour disputer la Poule d’Essai des Pouliches du dimanche 12 mai prochain.

La petite championne de l’Aga Khan le sera, c’est sûr, tant sa prestation lundi à Longchamp a été excellente. D’ailleurs, Maxime Guyon en a fait sa favorite pour l’épreuve.

Aubrion du Gers de nouveau en piste samedi prochain

Le hongre de JMB disputera le Critérium de vitesse d’Argentan sur 1609 m pour se mettre la distance sous les sabots, à 1 mois de l’Elitloppet. Invité, Looking Superb n’est pas certain d’en être. JMB pèse actuellement le pour et le contre, rien n’est acté.

La forme revient pour Greg Benoist

Mon jockey préféré (avec Olivier Peslier) a mis du temps à se remettre de la rupture de son contrat avec l’écurie Al Shaqab. C’est fait, et il prouve qu’il reste l'un des meilleurs. Il a gagné une belle course lundi et s’est imposé ce mardi lors du quinté de Compiègne. Il a retrouvé la confiance et on doit en profiter.

Michel Sardou dans la course

Il n’a plus beaucoup de chevaux mais les restants font le travail. Mercredi Cross Dairpet fait partie des chevaux en vue dans le GNT et, s’il l’emporte ou se place dans les 3 premiers, il prendra provisoirement la tête du classement après 4 épreuves. À noter que Mickael Cormy, qui l’entraîne, a également dans son écurie certains des trotteurs d’Antoine Griezmann. Les vedettes vont chez lui.