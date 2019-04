+

Les favoris au rendez- vous du GNT .

Les trois chevaux en vue ont pris les 3 premières places, pas dans mon ordre hélas. C’est Dream de Lasserie qui s’est imposé et qui a donc remporté son 4ème succès consécutif. Il va aller en Suède prochainement disputer la Sweden Cup. Il faut signaler la bonne réussite de Romain Derieux, son entraîneur driver, qui s’affirme d’années en années. Evidemment, les rapports sont maigres, mais c’est toujours mieux qu’un 50/1 3ème comme ces derniers jours.

Du beau monde samedi contre Aubrion du Gers à Argentan.

Dans le Critérium de vitesse ou il sera opposé à Bugsy Malone et à la brave Billie de Montfort. JMB sera son partenaire.

Toujours à Argentan mais ce jeudi.

L’ami Alain Roussel passe en vente la plus grosse partie de son écurie, 45 trotteurs âgés de 2 à 5 ans. Il a 69 ans maintenant, et s’il continue de driver et d’élever, il doit ralentir la cadence même s’il doit faire face à une vingtaine de naissances chaque années. Sa vacation devrait bien se passer car ses chevaux ont une bonne réussite, à l’image de Traders, dont il est le co-éleveur.



Entrées gratuites mercredi prochain à Saint Cloud.

Pour la traditionnelle journée du 1er mai. Il y aura des animations et les femmes présentes auront droit à du muguet comme tous les ans.