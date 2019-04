+

Aubrion du Gers tout seul

Bugsy Malone a décliné le combat samedi à Argentan dans le Critérium de vitesse et ils ne sont que 12 au départ sur 1609 m. JMB a tiré le 7 avec son champion qui devra surveiller, surtout Billie de Montfort le 4, et Django Riff, l’AS.

7 en revanche samedi dans le Prix Ingré à Auteuil

Une dernière répétition du Grand Steeple ou Chrystal Beach va retrouver Le Costaud et Saint Goustan Blues. On saura donc si le cheval de Marcel Rolland est bien le favori de la Grande Course de l’obstacle. Marcel Rolland qui aura également 2 bonnes chances dans le quinté qui a réuni 20 partants.

Theo Chevillard accidenté

Il a été opéré de l’épaule après une mauvaise chute et ne reviendra que dans quelques semaines. C’est David Gallon qui le remplace dans l’écurie de François Nicolle.

Olivier Peslier voyage

Il est en piste à Maisons Laffite pour sa seule monte dans la deuxième course vers 14h20 avec Bayoun, il le sera à Bordeaux La Teste le soir à 20h30 pour, là aussi, sa seule monte , Marid dans la 8ème et dernière. Espérons que sa ténacité sera récompensée.