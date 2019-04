Décès de Michel Bodiguel, Plus que 5 dans le Prix Ganay

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 26 avril 2019.

De belles épreuves ce samedi

Aubrion du Gers sera en piste dans le Critérium de Vitesse de Basse Normandie à Argentan avec Jean-Michel Bazire en 4ème réunion et en 3ème course vers 17h50. Il a tiré le 7 derrière l’autostart et sa principale rivale devrait être la brave Billie de Montfort, confiée à Éric Raffin.



Auteuil, en 1ère réunion, propose huit épreuves dont la dernière, toujours sympathique, est réservée aux jockeys ayant moins de 40 victoires. Le quinté est ouvert avec un gros peloton. Il y a aussi vers 17h30 le Prix Ingré, qui est une dernière préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris, avec en vedettes Crystal Beach, Le Costaud et Saint Goustan Blue.



Dominique Cordier et Claude Piersanti reviendront sur ces épreuves dans notre émission "On refait les courses" sur RTL à 18h20.

Décès de Michel Bodiguel

Il avait 82 ans et a été pendant de longues années le président de la société des courses de Nantes. Ancien journaliste, Il a été l’un de ceux qui ont soutenu la création de Jour de Galop de l’ami Mayeul Caire, une référence sur le net dans la spécialité.

Plus que 5 dans le Ganay dimanche à Longchamp

L’Anglaise Coronet et la Head Listen In sont sorties des engagés. Tout le monde touchera donc de l’argent puisque les cinq premiers sont payés.

Une victoire sympathique

Thomas Stromboni a de nouveau passé le poteau en tête, jeudi 26 avril à Compiègne dans le Prix Colonel Bernard Marlin, sept mois après son accident lors d’une course à Auteuil. Il montait Credo des Obeaux pour son patron Yannick Fouin. Il sera encore en piste dans la dernière d’Auteuil ce samedi 27 avril, pour lui cette fois.

Belle initiative le 4 mai prochain

De nombreuses vedettes des courses et de l’équitation seront en démonstration sur l’hippodrome de Château-Gontier, en Mayenne, et des spectateurs présents pourront à cette occasion participer à cette fête en étant associés à leurs activités.



Astier Nicolas, le champion olympique d’équitation, Alexandre Abrivard et Nicolas Caullery sont entre autres annoncés. L’un des organisateurs de cette journée qui débutera vers 11h, Arnaud Poirier, en parlera samedi dans notre émission.

Les deux favoris à l’arrivée de la belle course de Maisons-Laffitte vendredi

Le Godolphin Inns of Court a dominé à la fin le Wattel City Light dans le Prix Servanne. Les deux faisaient leur rentrée.