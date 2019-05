+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 2 mai 2019.

Fusion de Leturf et Genybet sur le net

Les deux opérateurs qui appartiennent tous les deux au groupe Paris-Turf ont logiquement, dans un environnement concurrentiel, décidé de se regrouper à partir de ce jeudi 2 mais sous la bannière de Genybet.



Cette fusion va permettre plus de simplicité, et de parier via des mises moins élevées que ce soit sur les courses ou sur le sport. À eux deux, il représentent maintenant le 3ème opérateur sur la toile après le PMU et Zeturf.

Critérium des 4 ans : 18 au départ dimanche 5 mai

La liste des partants est officielle et ce sera bien entendu un beau quinté ouvert puisque le leader de la génération, Face Time Bourbon, a fait l’impasse pour courir en Italie. JMB et Franck Nivard sont les favoris avec Freyja du Pont et Falcao de Laurma. Fakir de Lorault, régulier, et Filou L'Auvergnier sont des outsiders possibles, comme Feliciano et Fric du Chêne.

Deux apprentis qui grimpent

Au trot, le petit frère de Gabriel Gelormini, Lucas, qui a remporté avec beaucoup d’autorité une belle épreuve à Rambouillet ce jeudi 2 mai. Au galop, Augustin Madamet en est à plusieurs succès de suite depuis une semaine contre les cavaliers les plus huppés. Forgé par André Fabre, il montre énormément de qualités.

Belle initiative du galop

Les dirigeants ont signé une nouvelle convention avec l’association "Au-delà des pistes" pour aider à la reconversion des chevaux de courses. 350.000 euros sont mis sur la table pour organiser et professionnaliser la gestion de ce qui s’avère souvent nécessaire moralement.