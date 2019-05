+

La Guinguette s’invite à Vincennes les vendredis

C’est nouveau, et c’est une bonne idée encore du service communication du Trot . À partir de ce vendredi et jusqu’au 28 juin, pour les beaux jours, une table géante est installée en bord de piste sur toute la longueur de la ligne d’arrivée.



Les spectateurs peuvent y boire et manger sur une nappe à carreaux, pour une somme modique à partir de 18h30,et ce, tout en regardant les courses se disputer devant eux. Ce faisant, Vincennes qui n’est pas loin de Nogent et de Joinville, perpétue la tradition des Guinguettes en bord de Marne. Un petit plus, évidemment, pour une sortie conviviale.



Un rappel

C’est ce samedi 4 mai qu’a lieu, sur l’hippodrome de Château-Gontier, toute une série d’animations avec les présences de vedettes des courses et de l’équitation !



Bel Avis n’ira pas en Suède

Selon JMB, ses 2 courses napolitaines ont fatigué ses pieds. Il va donc se reposer pendant quelques semaines.



Christophe Soumillon à Newmarket ce samedi

Il dispute les 2000 Guinées britanniques qui sont le pendant de notre Poule d’Essai des Poulains. Il monte le Godolphin Royal Marine, un outsider à priori. Ils sont 19 au départ de cette quatrième course en réunion 6 sur laquelle on peut jouer vers 16h30. Le favori est le O Brien / Ryan Moore Ten Sovereigns qui fait une rentrée, mais est invaincu après 3 courses l’an passé. Un autre O Brien et le galopeur de Dettori figurent parmi les chevaux les plus cités pour le succès.