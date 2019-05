Inquiétude pour le Live Betting de la Française des Jeux

+

Diva du Granit à reprendre

La jument de Jean-Marie Monclin était la co favorite de la 1ère course de vendredi soir à Vincennes sur la foi de ses derniers bons résultats . Elle a été disqualifiée mais son entraineur m’a expliqué qu’elle a eu peur d’un possible trou sur la piste . Elle doit être rachetée dès sa prochaine tentative ..

On court partout ce dimanche

Outre Vincennes, il y a au trot, à Bernay dans l’Eure, la 4e étape du Trophée Vert. On peut y jouer en réunion 5 vers 16h50. Alamo du Goutier, Aldo d’Argentré, et Blues des Landiers, tous bien connus en sont les favoris.



Au galop, a lieu à Compiègne, une réunion de 8 courses d’obstacles ou François Nicolle est encore bien représenté. Le Prix Romati est la course principale de cette 4e réunion vers 14h15 avec en favoris Roi Mage, Equemauville et The Stomp sans oublier le vénérable Rasango.



Enfin, à Newmarket , se dispute vers 14h50, les 1000 Guinées, le pendant de la Poule D’Essai des Pouliches. On peut y parier en réunion 6. Il n’y a ni jockey, ni cheval tricolore au départ hélas. Elles sont 15 au départ.



Inquiétude sur le Live Betting de la Française des Jeux

Ce n’est pas à l’ordre du jour selon un représentant de Bercy mais Pascal Boey, le Président du Syndicat des Propriétaires du Trot monte au créneau pour alerter le monde hippique. Il est question qu’en septembre prochain, la privatisation partielle de la FDJ soit adoptée par les parlementaires et que la nouvelle direction en profite pour permettre aux joueurs de parieurs pendant les rencontres sportives dans les lieux de prises de pari.



Les courses ont peur de cette nouveauté qui pourrait les déservir bien entendu. Ce n’est que du conditionnel mais à suivre.

Aidan Obrien remporte les 2000 Guinées britanniques

Le pendant de la Poule d’Essai des Poulains. Il s’est imposé avec Magna Grécia, le second favori, piloté par son fils Donasha.

Readly Express sans coup férir

Il a lui remporté son Groupe 1 en Finlande, la dernière préparatoire à l’Elitloppet. Eridan et Drôle de Jet, les 2 tricolores, n’ont pas terminé sur le podium.