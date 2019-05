+

Flavient Prat remporte le Kentucky Derby

C’est l’une des épreuves majeures américaines. Il l’a gagné dans la nuit de samedi à dimanche sur une piste collante et après la disqualification pour gêne de celui qui avait passé le poteau en tête. Second, il s’est vu vainqueur après une longue enquête.



Le jeune homme qui est le fils de entraîneur de trot Frédéric Prat est ainsi le 1er jockey français à remporter à nouveau la course depuis plus de 40 ans. Bravo à lui qui s’est fait son trou aux États-Unis après un début de carrière chez Tony Clout à Chantilly.

La Guinguette est installée

Hélas, avec le vent et le froid, ce n’est pas top ce dimanche mais elle va rester jusqu’au 28 juin, sera démontée pendant l’été, et remise en septembre prochain. Les prix des boissons et des planches à manger sont abordables, l’Affiche, le restaurateur du champ de courses, ayant fait des efforts. Les soirs en nocturne et les beaux jours, il devrait y avoir de l’affluence et c’est une bonne idée.

2 autres réunions en plus de Chantilly ce lundi

À Caen au trot et à Auteuil en obstacles.

Aidan O Brien fait le doublé des Guinées

Après les mâles, il a remporté la course des femelles avec Hermosa. À chaque fois avec des cavaliers différents mais pas le 1er jockey de l’écurie Ryan Moore qui ne doit pas être content.

Richard Westerink a trouvé son pilote

Alexandre Abrivard. Après leur seconde place du quinté, le tandem a également failli remporter Un groupe 2, le prix Albert Demarcq. Parti pour la gloire Excellent a fait une faute aux abords du poteau et a dû se contenter de la 3e place. À suivre tout de même les 2 la prochaine fois !