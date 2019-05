Décès de Gilles Baudron, Pas d’explication pour As des Flandres

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 8 mai 2019.

Pas d’explication pour As des Flandres

Le favori du quinté de lundi 6 mai à Chantilly a été arrêté dans l’épreuve. Il a eu semble-t-il un malaise le soir même et des analyses sont en cours.

Décès de Gilles Baudron

Le fils de Roger et le père de Louis, notamment, est décédé en début se semaine d’un cancer. Il n’avait que 59 ans et avait eu de bonnes réussites en tant que pilote, notamment en prenant des places au plus haut niveau. Il avait cessé son activité en raison de plusieurs problèmes de santé depuis de nombreuses années déjà.

Tony Gio pourrait changer d’entrainement

Malgré ses bonnes performances récentes avec la famille Martens, notamment sa 2ème place dans le Grand Prix de Paris. Le trotteur, qui appartient à des italiens, pourrait aller chez Sébastien Guarato selon certaines sources, à confirmer bien sûr.

Tout roule pour Alexandre Abrivard

Dans des propos à Paris Courses, il révèle avoir récemment tourné une publicité pour le PMU en présence d’Antoine Griezmann. Passionné de foot, il dit avoir été très heureux, d’autant qu’il a eu droit à un maillot dédicacé avec les deux étoiles dédicacé. À 25 ans, il est le plus jeune driver à avoir remporté à son âge 1.000 succès.

Le bon jeu de ce jeudi 9 mai

Pas à Maisons-Laffitte car c’est ouvert mais à Cholet en 2ème réunion. C’est le 718, Concerto Royal, en forme, bien engagé et bien drivé par Anthony Barrier.