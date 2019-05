Retrouvailles Bold Eagle-Aubrion du Gers à Caen?

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 9 mai 2019.

Premier quinté pour Sylvain Dehez

L’ancien jockey d’obstacles commence bien sa reconversion comme entraîneur. Ses résultats s’améliorent depuis quelques mois et son effectif gagne en qualité. Il entraîne à Maisons-Laffitte et c’est là qu’il a donc remporté son premier quinté ce jeudi 9 mai avec notre favorite, Fira. Il n’en restera pas à ce succès.

Retrouvailles Bold Eagle-Aubrion du Gers ?

Tous les deux sont encore sur la liste des engagés dans le Prix des Ducs de Normandie, mercredi prochain à Caen. Le hongre de JMB y sera, c’est sûr. Espérons que Bold Eagle soit également bon pour le service ce jour-là.

Le Trot espère du beau temps

Pour que les spectateurs profitent de la guinguette mise en place à Vincennes les vendredi le long de la ligne d’arrivée avec boissons et assiettes de fromage ou charcuterie. Une bonne initiative mais qui dépend effectivement beaucoup de la météo.

La revanche du Prix du Président de la République ?

Il y a une réunion d’obstacles à Auteuil ce vendredi 10 mai et le Pick 5 que j’ai choisi est la 5ème course, le Prix Saint-Sauveur, vers 15h40. Sont notamment au départ de cette épreuve de steeple les 2ème, 3ème et 4ème du récent Prix Notre-Dame de Paris (Prix du Président de la République) ainsi que Djazzman, qui avait chuté, et Cafertiti, qui m’avait déçu. À regarder de près.

Doberman aime l’herbe

Le trotteur de Richard Cohen a remporté dimanche la 4ème étape du Trophée Vert à Bernay. C’est son troisième succès en trois tentatives sur cette surface qu’il apprécie mieux que la mâchefer. À suivre lors de la prochaine rencontre.