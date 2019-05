+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 10 mai 2019.

Poules d'Essai : finalement 10 chez les pouliches et 12 chez chez les poulains

Des concurrents britanniques sont partis et les partants ont diminué pour dimanche 12 mai à Longchamp après la clôture des engagements. Elles ne seront que 10 concurrentes dans la Poule d’Essai des Pouliches, dont deux Augustin-Normand, une Fabre et une Godolphin supplémentée.



Ils seront 12 dans la Poule d’Essai des Poulains dont deux bons Français, Anodor, entraîné par Freddy Head, et Persian King, mis au point par André Fabre. Du coup, le quinté aura lieu dans un handicap pour pouliches.

Les explications d’Alain de Royer-Dupré

Toujours sympathique avec moi, il m’a expliqué les raisons du forfait de sa championne Siyarafina : si son dernier travail l’avait un peu préoccupé, c’est surtout l’état du terrain à Longchamp qui l’inquiétait. La piste devrait être lourde, voire collante, et il m’a expliqué ne pas vouloir prendre de risques avec sa championne qu’il estime énormément.



Elle a deux à trois courses à courir dans les semaines à venir, dont sans doute le Prix Saint-Alary le dimanche 26 mai. Ses propos sont à écouter samedi 11 mai (18h30) dans "On refait les courses". Alain de Royer-Dupré il nous parlera également de ses deux concurrentes dans le quinté dominical.

Tom et Jerry à Vincennes

Il s’agit d’un trotteur allemand de 5 ans dont le nom complet est Tomnjerry Diamant. Il dispute la 9ème course de Vincennes samedi 11 mai, le Prix de Dreux, et sa musique est bonne : deux victoires, deux 2èmes places et une 4ème. J’espère qu’il ne va pas se mordre la queue.

Bold Eagle toujours engagé à Caen mercredi

Ils ne sont plus que 14 mais le crack est bien là, comme Aubrion du Gers. Le match promet. J’y reviendrais lundi.

Les héros sont fatigués

Ceux qui ont participé à l’arrivée du Prix du Président de la République le 22 avril n’ont pas répondu présent trois semaines plus tard dans le Prix Saint-Sauveur, vendredi 10 mai à Auteuil. C’est la rentrante d’Isabelle Pacault, Jubilatoire, qui s’est imposée, et seul Cafertiti, non placé dans la belle, a pris la 5ème place. Cheb de Kerviniou, Chahuteur, Accentus, It's Jennifer, Djazzman et Carnet d’Or Sivola ont déçu.