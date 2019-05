+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 13 mai 2019.

Gilles Jeziorsky va quitter le présidence des courses de Reims

Il en est le principal animateur depuis 17 ans déjà, en parallèle de sa profession de notaire. On lui doit le nouvel hippodrome qui fait l’unanimité chez les parieurs et les professionnels.



Quelque peu déçu par la tournure des événements au trot et logiquement émoussé après avoir beaucoup donné de sa personne, y compris à la tête de la Fédération de l’Est, il m’a dit qu’il passera le témoin à son dauphin après l’étape du GNT du 19 juin prochain.



Très proche de lui, et sachant ses actions passées en faveur des courses, je regrette ce départ mais je le comprends et lui souhaite le meilleur ainsi qu’à sa famille.

Retour des "Jeudi by Longchamp"

C’est la deuxième saison et la première est prévue jeudi 16 mai. 11 dates vont suivre jusqu’au 12 septembre prochain (à consulter sur le site de France Galop). Il s’agit des soirées "afterworks", comme l’on dit. Profitant du beau temps, les courses de la journée sont suivies par des spectacles musicaux sur place.



Dans le même temps, Auteuil va également proposer des spectacles de toutes sortes jusqu’en octobre à l’occasion des réunions hippiques. Le 1er aura lieu le week-end prochain à l’occasion du Zeturf Grand Steeple Chase de Paris.

Le bleu était de mise dimanche 12 mai à Longchamp

L’écurie Godolphin, la famille Maktoum de Dubaï, a en effet remporté les deux Poules d’Essai, des Pouliches et des Poulains.



C’est de peu que Castle Lady s’est imposée chez les pouliches aux dépens de l’Augustin-Normand Commes. Elle avait été supplémentée pour courir et ce fut donc une bonne décision. Limitée en tenue, elle ne devrait pas courir le Prix de Diane. Dans cette même épreuve, la Peslier Watch Me a été très malheureuse. À reprendre.



Il n’y a pas eu de photo en revanche chez les poulains pour Persian King. Archi favori, il s’est imposé nettement aux dépens du Wertheimer Shaman. Anodor, lui, a déçu pour sa rentrée. Persian King devrait disputer le Jockey Club le 2 juin prochain et, à mon humble avis, il en sera encore le grand favori.

Ils achètent malgré tout

Lors d’une vente de jeunes chevaux ce week-end à Deauville, l’écurie Godolphin, pas rassasiée, a notamment acquis un poulain pour un million d’euros, soit dit en passant.