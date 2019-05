+

Réagir

20 dans le Grand Steeple- Chase de Paris, dimanche

La clôture des partants a été faite ce jeudi matin, et ce sera le quinté avec 5 concurrents entraînés par l’Irlandais Willie Mullins. C’est le Guillaume Macaire local (le nôtre en aura 3 au départ) qui n’a toujours pas remporté l’épreuve en 4 tentatives. Il avait terminé 8ème l’an passé. On y reviendra bien entendu.



À noter qu’il aura également cinq représentants samedi dans la Grande Course de Haies sur 12 participants.

Une tirelire d’1 million d’euros au Pmu

Sur la course de dimanche pas facile à trouver dans l’ordre évidemment.

10 000 spectateurs à Caen

Mercredi dernier, pour la journée de gala boostée évidemment par les présences de Bold Eagle et d’Aubrion du Gers. C’est bien, surtout un mercredi après midi.

La Guinguette enfin ?

Le beau temps aidant, les organisateurs de Vincennes espèrent enfin voir de l’affluence sur cette nouveauté mise en place le long de la ligne d’arrivée.

C’est fait pour le Trot

D’après Sylvain Copier de Paris Turf, le comité du trot a adopté malgré quelques réticences l’abandon souhaité par le Pmu des écuries en jeux simples. Je maintiens mon opposition à ce changement qui devrait intervenir au début de l’été.

81 engagés dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

À cette date. Chacun a payé 8000 euros pour en être. C’est 15 de moins que l’an passé. Aidan O Brien en a 17 à lui tout seul, André Fabre 12 et les favoris désignés : Enable , Sea Of Class et Waldgeist sont eux évidemment dans la liste.