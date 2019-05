1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 17 mai 2019.

Un petit tour à Angers pour JMB

L’artiste n’a honoré qu’une drive en 1ère course vers midi pour ensuite se rendre à Vincennes pour la semi-nocturne ou il a de bonnes chances. Il a remporté l’épreuve avec une 2 ans Gravure de Mode partie favorite.



Elle appartient à la famille Laville. Le mari travaille à ses côtés et la femme n’est autre que ma bonne consoeur d’Equidia Audrey Fournier-Laville qui interroge avant et après les courses les professionnels. Elle est très pro et je suis content pour elle.

Simon Baker et Clara Luciani en vedette au Prix de Diane

Entre autres, car il y aura aussi du beau monde sur la piste et autour. Le 1er, acteur égérie de Longines, remettra les trophées, la seconde, qui représente la nouvelle génération des chanteurs, offrira un concert gratuit en début de journée.



Avec 30 000 spectateurs de moyenne, le Prix de Diane est la seconde course qui attire le plus de monde au galop après l’Arc de Triomphe. L’épreuve prévue le 16 juin prochain sera la 170ème édition depuis sa création.

Un rappel

Il y aura dimanche une tirelire d’1 million d’euros au Pmu pour l’ordre du Grand Steeple-Chase de Paris où ils seront 20 au départ de ce Quinté.

Milord Thomas va bien

Il a été gêné dans sa préparation pour le Grand Steeple dont il sera l’un des grands absents mais selon son entourage, il n’y a rien de grave et le sauteur âgé de 10 ans devrait de nouveau être compétitif durant l’automne prochain.

Plus de peur que de mal à Angers vendredi

Un trotteur a fait chuter son amateur, puis a passé seul le peloton en revue, avant de sauter une barrière avec son sulky et de se précipiter ventre à terre vers la sortie des vans.



Heureusement elle était bouclée, sinon il serait parti faire un tour en ville. Il a été finalement repris et il n’y a eu aucun blessé ,son driveur y compris, mais beaucoup de frayeur malgré tout.