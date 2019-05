+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 18 mai 2019.

Désolé pour le 8ème cheval du prono de samedi

C’est un couac informatique qui en est à l’origine. J’espère que cela ne va pas se reproduire.

Précisions

Le départ du Grand Steeple est à 16h25 en 5ème course et il y a une tirelire au Pmu d’1 million d’euros pour l’ordre des 5 premiers. Pour la 1ère fois, la course est parrainée par un opérateur hippique, Zeturf, le second sur le net.

Coup de 4 vendredi pour Pierre-Charles Boudot

Il revient en seconde position dans le classement des jockeys derrière Maxime Guyon mais devant Christophe Soumillon

Face Time Bourbon à Modene

Le crack de Sébastien Guarato dispute son Groupe 1 en Italie avec Bjorn Goop contre 12 adversaires transalpins dont l’allocation est le double de celle du Critérium des 4 ans. Il est opposé notamment au meilleur 4 ans italien Zacon Gio. On ne peut hélas pas jouer sur cette épreuve faute d’interlocuteurs valables pour le Pmu ! En revanche il y a des réunions en Allemagne et en Autriche ce dimanche ou les paris ne devraient pas s’envoler vu la réunion d’Auteuil !

La 5ème étape du Trophée Vert ce dimanche

C’est à Eauze dans le Gers vers 16H50 avec 13 partants répartis sur 3 poteaux. C’est en 5ème réunion et les 2 favoris sont les 2 trotteurs qui rendent 50m, à savoir Doberman drivé par Franck Nivard qui est invaincu sur cette surface et Blues des Landiers.