1) De bons enjeux dimanche dernier à Auteuil

Tous les indicatifs des 48h de l’obstacle sont au vert, ce qui tranche avec d’autres week-ends. Durant ces 2 jours, les enjeux ont progressé de 9,4%. Le quinté dans le Grand Steeple a été meilleur de 7,5 % par rapport à l’an passé et les enjeux totaux sur la réunion de dimanche ont cru de 11%. La Grande Course de Haies samedi avec De Bon cœur a été très jouée et sur l’hippodrome les mises durant ces 48h ont également progressé de 7,5%.

2) Bachar remporte la 5ème étape du GNT à La Capelle

Il a dominé Christo et la grande favorite Chica de Joudes qui n’a pu rendre 25 mètres aux 2 premiers. 4ème Baron du bourg a fait afficher 120/1. Le gagnant est un trotteur souffreteux mais qui est capable d’exploit lorsqu’il est bien. Claude Piersanti indiquait le tiercé désordre en 6, mais il était difficile de compléter la bonne combinaison.

3) Face Time Bourbon battu à Modène

Dimanche. Le champion s’est incliné de peu face à un bon italien après un mauvais parcours. Il va vite remettre les pendules à l’heure.

4) Les places à la corde de l’Elitloppet

Ce sera dimanche à Solvalla ..Les 2 batteries vont être passionnantes . Dans la première , Readly Express a tiré le 7 , Looking Superb le 5 et Uza Josselyn le 6 .Dans la seconde Aubrion du Gers s’élancera de la corde 1 , Propulsion à la 5, et Dijon à la 8.

5) Siyarafina en sera

La pouliche de l’Aga Khan, toujours invaincue, devrait courir dimanche, comme Alain de Royer-Dupré nous l’avait dit, le prix Saint-Alary à Longchamp.