Décès d’une jeune cavalière de Loire Atlantique

1) Décès d’une jeune cavalière

Elle a chuté en course à Blain dans la Loire Atlantique dimanche et n’avait que 21 ans. Romane Brizard avait débuté sa carrière il y a 3 ans, monté près de 80 courses pour 4 succès. C’est trop jeune.

2) Alerte pour JMB

Il a été victime d’un malaise lundi sur l’hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Il a eu une crise d’épilepsie mais il va mieux comme il me l’a laissé entendre par sms. Il devrait même se remettre au sulky dès jeudi prochain.



Dimanche, il a remporté sur le même hippodrome, le prix Michel Bazire, qui porte le nom de son père et a suivi la performance d’Aubrion du Gers dans l’Elitloppet. Aubrion a-t-il déclaré à Paris Turf va courir à vichy début Juillet alors que Looking Superb devrait enchainer le 22 juin à Vincennes dans le prix René Baillière, épreuve ou il pourrait retrouver son vainqueur Dijon à moins que celui-ci ne dispute une course en Finlande.

3) Siyarafina bonne pour le Diane

Après son examen de passage réussi dans le Saint Alary. Elle pourrait y retrouver Hermosa qui elle a enchaîné les Oaks d’Irlande après avoir remporté les britanniques.

4) Stéphane Bern apprécie les courses

Il a animé une belle émission ce mardi matin avec Sophie Thalmann et votre serviteur. Il s’est montré très intéressé par le Prix de Diane le 16 juin prochain comme ses partenaires, Patrice Carmouze, Stephane Rose et Eric Dussart.