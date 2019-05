Plus de peur que de mal pour Mickaëlle Michel, Rentrée différée pour Enable

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 31 mai 2019.

Océane Briand professionnelle

La fille de Yannick-Alain, la star du Sud-Est, a remporté ce vendredi 31 mai sa 50ème victoire, synonyme du passage chez les pros. Elle l’a fait à Marseille dans la 4ème course avec Duarte, un trotteur portant les couleurs de son père, qui selon ce dernier devrait s’illustrer l’hiver prochain à Vincennes.

Compliqué pour Franck Nivard

Il ne sera pas champion du monde des drivers car il n’a pas réussi à remporter d’épreuve en Suède lors de la confrontation avec d’autres tops drivers. La faute à un mauvais tirage pour les trotteurs auxquels il a été associé. On va le revoir très vite sur nos pistes et sans doute revanchard.

Sept O’Brien dans le Derby d’Epsom

Qui, comme tous les ans, précède notre Jockey Club, samedi 1er juin. L’entraîneur irlandais a plus de la moitié des partants puisqu’ils sont 13 au départ de cette édition sur laquelle on peut parier en réunion 6 en fin de journée. Il n’y a pas de Français et les deux favoris sont deux supplémentés : Telecaster, monté par le bon Oisin Murphy, et Sir Dragonet, un O'Brien associé au premier jockey de Coolmore Ryan Moore.



On parlera de cette arrivée à 18h20 sur RTL dans "On refait les courses". À noter que la Reine sera présente pour l’événement et qu’elle dévoilera une statue de bronze sur place à l’effigie de Lester Piggott, qui a remporté huit fois l’épreuve durant sa carrière.

Plus de peur que de mal pour Mickaëlle Michel

Qui est lourdement tombée devant les boites de départ jeudi 30 mai à Lyon.Transportée à l’hôpital, elle a quelques douleurs mais devrait revenir en piste dans plusieurs jours. Romain Bonnet, tombé lui aussi à Lyon, est touché à la clavicule et son retour sera hélas plus long.

François Nicolle et Gaëtan Masure à suivre samedi

À Auteuil, en réunion 1. Il y a peu de partants dans les huit courses et l’entraîneur de Royan, bien représenté, devrait en remporter deux ou trois encore avec son premier jockey.

Rentrée différée pour Enable

La double lauréate de l’Arc devait courir à Ascot à la mi-juin mais elle n’est pas encore prête pour cela. Elle devrait donc faire son retour en piste début juillet si tout va bien.