Jockey Club de Chantilly : quelques infos sur l'édition 2019

Quelques infos sur le Jockey Club de Chantilly

- Il y a une tirelire d'un million d’euros au Pmu pour l’ordre des 5 premiers au quinté.

- Le départ de la course a lieu vers 16h25 en 5e épreuve avec 15 partants et le gagnant empochera 850.000 euros, le second 340.000, le 3e 171.000, le 4e 85.000, et le 5e 43.000.

- 6 des concurrents sont britanniques et irlandais contre 9 tricolores.

- C’est la 179e édition.

- Les entrées sur l’hippodrome sont gratuites pour faire découvrir le monde du cheval aux spectateurs. Il y aura des visites guidées du Champ de Courses et des stands autour des métiers hippiques et du bien-être des chevaux. Un village découverte sera également disposé près du rond de présentation avec des représentants des métiers de la filière ou d’autres préposés à la reconversion des chevaux de courses après leurs carrières.

- Enfin, comme d’ habitude, il y aura des animations pour les familles et les enfants.

Equidia réduit la voilure

Les dernières émissions de débats (Lahalle turf Club notamment) et celles de présentations des quintés cessent. La chaîne qui dépend du Pmu, veut à l’avenir se recentrer sur le seul jeu avec plus d’infos sur les courses passées et présentes. Bon, c’est un choix, pas forcément le mien.

Franck Nivard 8e seulement

L’ami n’a pas réussi à remporter de courses en Suède pour le championnat du monde des drivers. Il ne termine que 8e. C’est un hollandais qui s’est imposé. Il revient avec une mise à pied et ne devrait reprendre que la semaine prochaine.

7e étape du Trophée Vert à Alençon

Ce sera la 6e course en réunion 4 sur laquelle on pourra miser vers 16h50. Une belle épreuve avec 18 partants sur 3 poteaux et comme favoris : Derby du dollar drivé par Matthieu Abrivard et Doberman associé à Dominik Loqueneux.