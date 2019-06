+

Le Triomphe de Coolmore dans le Derby D’Epsom

L’entraîneur Aidan O Brien a donc remporté la course pour la 7e fois. Il a placé 5 de ses chevaux dans les 6 premiers et Galileo, l’étalon maison est non seulement le père du gagnant Anthony Van Dyck mais aussi celui de plusieurs chevaux à l’arrivée. Il est le fils de la française Urban Sea, rappelons le. Il est d’ailleurs étonnant que l’entraîneur n’ai jamais gagné le jockey ! Bon, à ce moment, la course n’est pas encore courue à Chantilly.

Pas trop de monde d’ailleurs sur le champ

Malgré la journée Portes Ouvertes, l’assistance était, comme l’on dit, clairsemée. La faute au pont et au beau temps, bien sûr.

Une bonne note à reprendre au trot

Diable de Vauvert 5e seulement du quinté. Il était trop loin des premiers pour faire mieux mais il a bien terminé. A suivre.

Gregory Benoist est Deauvillais

Mon jockey favori a changé d’environnement pour se rapprocher de la famille Wattel à laquelle il est très attaché. Mais il continue de monter à Paris s’il est demandé. Il continue d’être l’un des meilleurs de sa profession bien sûr.

Une monte et une seconde place pour Dettori

Curieusement, il ne montait qu’une fois ce dimanche à Chantilly. Il avait la seconde chance de sa course et il a terminé second.