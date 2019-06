Jean-Claude Rouget de retour à Longchamp, Sottssas mieux que Anthony Van Dyke

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 6 juin 2019.

Jean-Claude Rouget de retour à Longchamp

Il était attendu ce jeudi soir après son ennui de santé. Il a en effet suivi de sa chambre de l’hôpital américain à Neuilly-sur-Seine la victoire de Sottsass dans le Jockey Club. Il avait été victime la veille d’une perte de mémoire qui a duré quelques heures et qui a nécessité des examens complémentaires. Il est âgé de 66 ans. Son écurie, elle, est plus en forme puisqu’il a remporté deux courses mercredi à La Teste-de-Buch.

Sottssas mieux que Anthony Van Dyke

Sa valeur est jugée plus forte dans le Jockey club que celle du gagnant du Derby d’Epsom. Il est ainsi passé chez les bookmakers 3ème favori du prochain Arc de Triomphe, derrière Enable et Sea of Class, les deux premières de l’an passé.

La reine Élisabeth II et les courses

Propriétaire de chevaux depuis plus de 30 ans, elle a, selon un journal britannique, remporté plus de 530 épreuves pour environ 3.000 tentatives. Pour le Daily Mail, elle aurait gagné en courses plus de 7 millions de livres, mais on ignore ce qu’elle a dépensé. Je me rappelle en tout cas de la victoire de Highclere dans le Prix de Diane en 1974.

Bazire aime Laval

Il apprécie l’étape du GNT sur cet hippodrome où il s’est imposé à plusieurs reprises, la dernière mercredi avec Calaska de Guez. Au classement de ce tour de France, Dream de Lasserie rejoint Bachar en tête et Calaska pointe à la 4ème place à l’issue de la 6ème des 14 étapes. JMB est revenu 4ème chez les entraîneurs, à 10 points de Emmanuel Allard, l’entraîneur de Bachar, absent mercredi. La prochaine étape aura lieu à Reims le 19 juin.

Clap de fin pour Aude Missoffe

Avant d’autres. La responsable de la communication du trot pour ce GNT depuis tant d’années va prendre à la fin du mois une retraite bien méritée. Elle était donc à Laval et a été célébrée pour son activité inlassable. Bravo à elle. Peut-être sera-t-elle également à Reims ? Je ne sais pas.

Le PMU dans tous les sports

Il est présent à Roland-Garros et également à l’occasion du Mondial féminin de football, pour lequel quelques-uns de ses lieux de prises de paris sont pourvus en animations pour soutenir les Bleues.