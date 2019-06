Sea of Class seulement 5ème, Des changements à Equidia

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 20 juin 2019.

Sea of Class seulement 5ème

La jument des Tsui, 2ème de l’Arc l’an passé, effectuait sa rentrée cette année à Ascot. Sous une pluie battante, elle a terminé moyennement un groupe 1 remporté par Lanfranco Dettori ; Waldgeist, notre meilleur cheval d’âge, a terminé 3ème.



L'entraîneur de Sea of Class regrettait à froid de l’avoir engagée sur une piste aussi pénible. Elle devrait courir, comme les deux autres, les King George en juillet. Du coup, Enable est toujours favorite chez les books pour la grande course mais derrière ça se ressert.

De bons chiffres au PMU

Ils remontent depuis le Prix de Diane dimanche dernier par rapport à l’an passé où il y avait, il est vrai, la Coupe du Monde masculine de football. On peut espérer que cela va durer. Cela dépend vraiment des épreuves proposées.



À noter deux nouveaux points courses ouverts à Paris, dans le 15ème arrondissement, et à Neuilly-sur-Seine ces derniers jours avec des opérateurs indépendants motivés.

Des changements à Equidia

Avec moins d’émissions de pronostics et plus de "Lahalle Racing Club" mais des promesses pour le proche avenir et plus d’explications de jeux pour le présent où on privilégie la recette.

Pas plus de 16 au trot

C’est dans les tuyaux, sauf bien sûr pour les groupes 1 comme le Prix d’Amérique. 16 partants, c’est le bon nombre pour les dirigeants de la spécialité afin de rendre les quintés attrayants. Plus ou moins, les enjeux sont différents. Après, la qualité prime bien sûr.