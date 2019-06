Prix René Baillière : tout va bien pour Bold Eagle

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 21 juin 2019.

Les trotteurs de Philippe Allaire malades

Certains bons éléments prévus sur la piste dimanche 23 juin dans la réunion de gala de Vincennes sont atteints de la gourme. Parmi eux, Gotland, le chef de file des 3 ans. Il ne courra pas et seuls trois de ses représentants seront en piste avec l’espoir qu’ils aient échappé à l’infection.

Tout va bien pour Bold Eagle

J’ai interrogé Sébastien Guarato sur son crack qui disputera le quinté avec 13 partants dimanche 23 juin dans le Prix René Baillière. Il a bien récupéré de sa dernière course derrière Aubrion du Gers et il a tiré un bon numéro de corde (le 1). Il craint surtout évidemment Looking Superb (propos à écouter samedi 22 juin à 18h20 dans "On refait les courses).



Par la suite, Bold Eagle devrait courir à La Capelle la 3ème étape du TGV (Trot à grande vitesse) puis disputer une épreuve en Suède avant, sans doute, une belle course au Canada à l'automne.



À noter qu’il y aura une tirelire d’un million d’euros dimanche pour ceux qui trouveront les 5 premiers dans l’ordre.

Aramhes facilement

Le galopeur de Fabien Lefebvre a facilement remporté sa course à Chantilly en 3ème réunion, vendredi 21 juin. L’impression visuelle était belle. C’est son second succès après une place en trois sorties. À suivre.

Lemagnen remporte sa 1ère course pour Nicolle

C’était jeudi 20 juin à Auteuil. Tristan Lemagnen a quitté l’écurie d’Arnaud Chaillé-Chaillé , avec laquelle il montait de moins en moins, pour celle voisine à Royan de la co-tête de liste de la spécialité. Il a mené au succès Poly Grandchamp dans l’épreuve principale, le Prix Rigoleto.