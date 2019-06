Bazire et Martens mis à pied, Bold Eagle : la preuve par trois

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 24 juin 2019.

Canicule : tout ça pour ça

Que d’atermoiements depuis vendredi de la part des dirigeants de l’obstacle. Ils avaient connaissance de l’arrivée de la canicule mardi. Ils ont essayé de sauver la recette en avançant la réunion d'Auteuil à 10h pour un quinté à 13h50. Puis ils n’ont pu retenir les entraîneurs de déclarer forfait pour sauvegarder leurs chevaux et ont transféré l’événement à Vincennes tout en gardant les épreuves à Auteuil.



Finalement, ils ont décidé lundi matin, en concertation avec des professionnels peu motivés, de reporter la réunion d'Auteuil au 2 juillet prochain. Pas de courses d’obstacles ce mardi matin donc, et beaucoup d’encre pour rien.

Bazire et Martens mis à pied

Étonnant ! JMB a écopé de deux jours de suspension les 4 et 5 juillet prochains pour avoir effectué un heat d’entrainement dans le sens inverse de la course à vive allure.



Quant à Christophe Martens, il est sanctionné de quatre jours d’arrêt pour avoir brusquement ralenti dans le Prix René Ballière au sulky de Cash Gamble et provoqué ainsi la faute de l’un des favoris, Tony Gio, qui a été disqualifié à cause de cela.

Bold Eagle : la preuve par trois

Le crack a donc remporté pour la 4ème fois de suite le Prix René Ballière, dimanche 23 juin à Vincennes, avec trois drivers différents : Éric Raffin en 2016, Franck Nivard en 2017 et 2018 et Björn Goop en 2019.



Les drivers passent, le champion reste, et selon Sébastien Guarato c’est en prenant tête et corde qu’il est le plus motivé. Ce devrait être sa prochaine tactique sur le parcours de vitesse de La Capelle début juillet.

Hermes Griff arrive

J’ai rencontré Mme Bertrand dimanche à Vincennes. Elle m’a indiqué que son poulain, issu de Ready Cash et Roxane Griff - quel papier -, allait passer très prochainement aux qualifications. Elle le trouve évidemment très plaisant !