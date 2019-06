La canicule modifie les horaires des courses, Nicolas Bazire professionnel

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 25 juin 2019.

La canicule modifie les horaires des courses

Pour commencer, il y a une non partante dans le quinté de mardi à Vincennes en semi-nocturne : le 12, Fleur de Larre, est forfait (fièvre).



Pour la réunion de mercredi à Vichy, les courses débuteront le matin à 10h20 et le quinté, attention, se disputera en 8ème et dernière course à 13h50.



Pour celle de jeudi à Longchamp, les épreuves de la semi-nocturne seront retardées. La 1ère partira à 18h10 et le quinté, maintenu à son horaire habituel de 20h15, sera la

5ème course.

Une info de Paris Turf

A la fin mai, les enjeux au trot ont progressé de 0,5% dans la discipline depuis le début de l’année. Ceux du galop, en revanche, ont chuté de 5% avec, il est vrai, des courses étrangères amputées.

L’avenir de Maisons-Laffitte toujours en suspens

Jacques Myard tient à conserver ses 24 réunions en 2020 et il a évoqué un plan pour cela en comptant sur des animations pendant et entre les courses. France Galop n’y est pas opposé, à condition d’avoir une proposition chiffrée et ferme pour cela. C'est à la municipalité de s’activer car le partage des réunions a officieusement commencé pour les autres hippodromes concernés.

Nicolas Bazire professionnel

Le fils de JMB a remporté dimanche sa 50ème victoire, un peu plus de deux ans après ses débuts en course. Bravo à lui qui, courageux, veut dans un premier temps driver partout ou on le lui on demandera avant de driver plus pour son père l’hiver prochain.