Le GNT à Bordeaux 4 ans après

2

Commentaires

Cela fait en effet autant de temps que l'épreuve ne s'est pas courue sur cette piste en raison d'un turn over dans le sud Ouest entre Toulouse, Agen ou Beaumont de Lomagne et de travaux effectués il y a quelques années sur le champ de courses.



Cela va donc être une découverte pour de nombreux chevaux et on peut dire à ce sujet que l'on y tourne à droite contrairement à Vincennes et que la ligne droite y est assez longue pour que les attentistes puissent revenir se mêler à la lutte.



C'est la 4ème étape de ce GNT dont l'ambassadeur sera cette fois le champion du monde Alain Boghossian , sa première dans le tournoi. Ursa Major y est assurée de prendre la tête puisque les trotteurs qui sont en lutte avec elle ne sont pas présents et qu'elle marque un point au moins de participation . Pour les entraîneurs et les drivers c'est plus chaud.



Stephane Proovost a 2 chances et 4 points d'avance sur JM Beaudouin qui lui présente 3 concurrents. Franck Nivard possède lui 1 et 7 points d'avance sur François Lecanu et JMB. Il drive un cheval préparé pour la course Unero Montaval qui part en tête (le 6) alors que Bazire ne fait le déplacement que pour une course, celle là où il drive Ulster Perrine qui rend 25m (le 14).



C'est ma dernière minute car sachant les liens entre les 2 JMB je ne l'imagine pas faire cet aller retour pour rien d'autant que c'est son tournoi. Il ne l'a drivé que 2 fois cet hiver d'ailleurs pour une 2ème et une 4ème place ! Méfiance donc et réponse dans notre flash de 14h mercredi.