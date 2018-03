Une explication de plus au manque de partants à Auteuil

7

Commentaires

Les épreuves y sont belles et richement dotées pourtant depuis le début de l'année les partants s'y font plus rares que précédemment. Ce mercredi il n'y avait engagé que 79 chevaux pour les 8 courses et encore il y a eu des non partants.



On a parlé de la casse et de la concentration des sauteurs chez certains pros. Mais en discutant avec quelques entraîneurs mécontents ce mercredi une autre explication a été avancée. Elle concerne l’attitude des handicapeurs qui ont la main lourde avec certaines écuries et qui également pénalisent de surcharge des chevaux ayant terminé à l'arrivée de quintés sans gagner.

Ainsi Crack de Rêve qui court le quinté de samedi prochain a-t-il été relevé d'1,5 kilo pour sa 2e place à distance de Beyond Henri et pour son encolure d'avance sur le 3e Le Missionnaire. D'autres éléments placés par exemple à Pau cet hiver se retrouvent avec des valeurs qui les empêchent de disputer raisonnablement des quintés.

Résultat : ou les sauteurs ne courent pas et restent à l'écurie ou ils sont vendus aux Anglais ou Irlandais très friands de notre élevage d'obstacle. Il y a donc des choses à revoir dans le système et une concertation à avoir pour éviter cette pénurie qui pénalise finalement toute la filière !